الجمعة 23-10-2020
الوكيل الاخباري

الصحة: الوضع الوبائي في المملكة يدعو للحذر

البدور: الأردن بؤرة جديدة لكورونا

قطر: وفاة و249 إصابة جديدة بكورونا

تنقلات ادارية في وزارة المياه

حريق كبير في ناعور

الصحة توضح حول عقار كورونا بالمملكة

القوات المسلحة تنفذ خطة الحظر الشامل في المملكة

رسالة أمنية للأردنيين بشأن الحظر الشامل

الحملة الامنية تنهي مرحلتها الاولى بالقبض على 475 مطلوباً وتدخل المرحلة الثانية

دخول حظر التجول الشامل حيز التنفيذ




الجمعة، 23-10-2020 06:07 م

الأوقاف تستنكر الاعتداء على خطيب مسجد بإربد

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653


الوكيل الإخباري - استنكر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة حادثة الاعتداء التي تعرض لها اليوم، خطيب مسجد الأمير عبدالله في محافظة اربد عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري، إنه وبعد أداء خطبتي وصلاة الجمعة في مسجد الأمير عبدالله بمحافظة إربد، أقدم أب وأبنائه بالاعتداء على خطيب المسجد.

اضافة اعلان

واكد الحياري، ان الخطيب كان ملتزما بالتعليمات التي عممتها الوزارة، لافتا إلى ان سبب الاعتداء لم يكن بسبب إطالة الخطبة كما يتم تداوله.


واضاف أنه تم نقل خطيب المسجد المعتدى عليه إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة بحسب ما افاد الكادر الطبي المشرف عليه.

 

وأشار إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة قام بالتواصل مع خطيب المسجد والاطمئنان على حالته الصحية، كما تواصل مع الحاكم الإداري المعني من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين وتحويلهم للقضاء.

 

وبين ان الوزير الخلايلة، أكد ضرورة ملاحقة المعتدين قضائيا وعدم السماح لكل من تسول له نفسه الاعتداء على كوادر الوزارة في المساجد من أئمة وخطباء وواعظات ومؤذنين، مشيرا إلى أنهم منارة علم يقومون على نشر رسالة الدعوة والحث على الفضيلة بين الناس.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
imgid480939

الصحة: الوضع الوبائي في المملكة يدعو للحذر

5f390db5423604160d78530f

البدور: الأردن بؤرة جديدة لكورونا

10202020104222972167399

تنقلات ادارية في وزارة المياه

7N57UU9tU5B1cMGwSamXf9chOHq468goM7VyPMex

حريق كبير في ناعور

5f92bb45e95d6

الصحة توضح حول عقار كورونا بالمملكة

305153_11_1602857016

القوات المسلحة تنفذ خطة الحظر الشامل في المملكة

أخبار متعلقة
102020673435412650954

المستقلة للانتخاب: 251 إجمالي القوائم المترشحة حتى اليوم

قسم-الاسعاف-الجديد-بمستشفى-الرمثا6-copy

تجهيز 3 مستشفيات لمصابي كورونا باربد

مبنى بلدية إربد الكبرى-(أرشيفية)

إغلاق مبنى بلدية غرب إربد جراء إصابة موظف بكورونا

920203012842185264348

حملة أمنية لتنفيذ أوامر الدفاع في إربد

13

إغلاق 54 منشأة غير ملتزمة بأوامر الدفاع في إربد

243903

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد