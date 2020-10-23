الأوقاف تستنكر الاعتداء على خطيب مسجد بإربد

الوكيل الإخباري - استنكر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة حادثة الاعتداء التي تعرض لها اليوم، خطيب مسجد الأمير عبدالله في محافظة اربد عقب انتهاء صلاة الجمعة.



وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري، إنه وبعد أداء خطبتي وصلاة الجمعة في مسجد الأمير عبدالله بمحافظة إربد، أقدم أب وأبنائه بالاعتداء على خطيب المسجد.

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واكد الحياري، ان الخطيب كان ملتزما بالتعليمات التي عممتها الوزارة، لافتا إلى ان سبب الاعتداء لم يكن بسبب إطالة الخطبة كما يتم تداوله.



واضاف أنه تم نقل خطيب المسجد المعتدى عليه إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة بحسب ما افاد الكادر الطبي المشرف عليه.

وأشار إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة قام بالتواصل مع خطيب المسجد والاطمئنان على حالته الصحية، كما تواصل مع الحاكم الإداري المعني من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين وتحويلهم للقضاء.



وبين ان الوزير الخلايلة، أكد ضرورة ملاحقة المعتدين قضائيا وعدم السماح لكل من تسول له نفسه الاعتداء على كوادر الوزارة في المساجد من أئمة وخطباء وواعظات ومؤذنين، مشيرا إلى أنهم منارة علم يقومون على نشر رسالة الدعوة والحث على الفضيلة بين الناس.



