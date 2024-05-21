الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

‎ الاقتصاد الرقمي: جوازات السفر الإلكترونية نهاية العام

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الثلاثاء، 21-05-2024 12:42 م

‎ الاقتصاد الرقمي: جوازات السفر الإلكترونية نهاية العام

ككك


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
‎توقع مدير التحول الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال رامي الرواشدة البدء بإصدار جوازات السفر الأردنية الالكترونية نهاية العام الحالي . 

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وأضاف الرواشدة اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الاخباري" أن جواز السفر الإلكتروني سيكون ورقياً ولكنه يحتوي على شريحة داخلية مشفرة تحتوي على المعلومات الشخصية والحيوية للمواطن، منوهاً أن الجواز سيكون وفق اعلى المواصفات الفنية والأمنية.


‎ونوه أن الجواز الإلكتروني يمكن استخدامه من خلال البوابات الإلكترونية في المطارات مما يسهل إجراءات السفر بطريقة أسرع وآمنة أكثر. 


ورداً على استفسار "الوكيل الاخباري" حول جوازات السفر الحالية والموجودة مع المواطنين، أكد الرواشدة أنه سيستمر إصداره لمدة عامين بالتوازي مع الجواز الإلكتروني وسيبقى جواز السفر العادي مستخدم طوال فترة صلاحيته. 


يشار الى انه تم احالة ‏عطاء إصدار جوازات السفر الاردنية الالكترونية إلى إحدى الشركات لتباشر ‏عملها ‏وفق الأصول القانونية وبما ‏يتوافق والمعايير الدولية العالمية وبما يتواكب ايضاً مع ‏متطلبات منظمة الطيران العالمي.‏


 




 

 


 

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