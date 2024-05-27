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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 27-05-2024 08:52 م

الامن العام : حجز المركبة لمدة شهر ومخالفة 200 دينار لهذه السائقة - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر امني ان مديرية الامن العام اتخذت  الاجراء القانوني بالمخالفة وحجز المركبة بحق مرتكبة مخالفة القياده بصورة استعراضية ( والتي ظهرت بالفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ ايام) والمركبة الان قيد الحجز باحدى ساحات المخصصة لذلك لمدة شهر فيما بلغت قيمة هذه المخالفة 200 دينار .

واشار المصدر ان هذه المخالفة تعد من اخطر المخالفات والتي شددت عقوبتها من خلال قيمة المخالفة ومدد حجز المركبة  وفق  تعديل  قانون السير موخرا ويتم التعامل معها بكل حزم ودون اي تهاون .

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