البريد الأردني يباشر بتقديم خدمتي "أمنها" و"بريدك لعندك"

الوكيل الاخباري -

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باشر البريد الأردني، العمل في مكة مول من خلال مكتب بريد "بوث"، لتقديم خدمتي "أمنها" و"بريدك لعندك"، لتوفير الخدمات البريدية لخدمة الشركات والمحلات التجارية المتواجدة داخل مجمع المول والمنطقة المحيطة به.وبحسب بيان البريد الأردني اليوم الاثنين، سيقدم المكتب خدمة "أمنها" التي تقوم على استلام وتسليم الأمانات والأمتعة الشخصية، وخدمة "بريدك لعندك" التي تقوم على توصيل الشحنات البريدية والأمتعة الشخصية والبعائث البريدية والبضائع الخاصة بتجار المول الى زبائنهم وبأقل التكاليف وبأسرع وقت، كذلك تقديم الخدمات البريدية العادية للمواطنين ولزوار ومتسوقي مكة مول.