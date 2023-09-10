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الأحد، 10-09-2023 10:58 ص

التربية: بدء توزيع وجبات غذائية على طلاب مدارس حكومية

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الوكيل الاخباري - بدأت وزارة التربية والتعليم، الأحد، بتوزيع وجبات غذائية على طلاب مدارس حكومية ضمن مشروع المطابخ الإنتاجية في 8 مديريات، وفق الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.

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وقال المساعفة، إن عدد الطلبة المستفيدين من المشروع يبلغ قرابة 100 ألف طالب وطالبة في مديريات مأدبا، والشونة الجنوبية، والطفيلة، وبصيرا، والأغوار الجنوبية، والمفرق، والرمثا، والبادية الشمالية الشرقية، لمدة 60 يوما.


وأوضح أن برنامج توزيع الوجبات الغذائية تشمل طلبة رياض الأطفال في المرحلة الثانية (KG2)، والصفوف الأساسية من الأول حتى السادس في المدارس الحكومية.


وأشار الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن الوجبة تشمل حبة معجنات مع خيار وحبة فواكه (تفاح أو موز).


وبدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية منذ شهر أيار 1999 في المناطق الأقل حظاً بهدف تحسين الوضع التغذوي والصحي لأطفال المدارس الحكومية وذلك من خلال تقديم وجبة غذائية يومية.


ويهدف المشروع إلى تحسين الوضع التغذوي والصحي لأطفال المدارس الحكومية في المناطق الأقل حظا، وذلك من خلال تقديم وجبة غذائية يومية، وتنمية وتثبيت اتجاهات وعادات غذائية سليمة لدى الطلبة تستمر مدى الحياة.


يبلغ عدد الطلبة المشمولين بالمشروع أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في 34 مديرية تربية وتعليم، و3 مخيمات تابعة لوكالة الغوث.


 




 

 


 

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