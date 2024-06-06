التربية تطلق النسخة التجريبية من نظام الإشراف التربوي الإلكتروني

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم النسخة التجريبية من نظام الإشراف التربوي الإلكتروني خلال احتفال نظمته اليوم الخميس، برعاية وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، في إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

اضافة اعلان



ويتزامن إطلاق نظام الإشراف التربوي الإلكتروني مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 78، واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.