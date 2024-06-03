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الإثنين، 03-06-2024 11:33 ص

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى وفاة الشريف الحسين بن علي

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الوكيل الاخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تاريخية بمناسبة ذكرى وفاة الشريف الحسين بن علي، طيب الله ثراه، تكشف عن العدد رقم 502 من صحيفة "اليرموك"، الذي يحتوي على المقال الأول من سلسلة المقالات الثمانية التي كتبها الشريف الحسين بن علي.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الاثنين، أن هذه المقالات تتضمّن مذكرات الشريف الحسين، التي شرح فيها بالتفصيل أحداث الثورة العربيّة الكبرى، وسلط الضوء على العديد من الجوانب التي لم تكن واضحة في المشهد السياسي آنذاك، مؤكدا قيمة هذه الوثائق الكبيرة للباحثين والمهتمين بتاريخ الأردن والمنطقة العربيّة.


وبين أن الوثيقة تحتوي مجموعة من الأخبار المتعلّقة بالشريف الحسين، مثل خبر مرضه وزيارته لفلسطين، ما يضفي عليها أهميّة تاريخيّة وشخصيّة، كما تتضمن مقالات تهتم بشؤون أخرى من تلك الفترة الزمنية؛ ما يعكس تنوع الموضوعات التي كانت تهم المجتمع في ذلك الوقت.


 




 

 


 

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