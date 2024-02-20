الجمارك تُحبط تهريب 21 صقراً جارحاً اخفيت داخل خزان وقود مركبة - فيديو

الوكيل الإخباري - تمكنت كوادر دائرة الجمارك العاملة في مركز جمرك العمري الحدودي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب 21 صقر من الطيور الجارحة والنادرة، وجدت في حالة تخدير مؤقت وبشكل كامل، مخبأة في خزان الوقود للمركبة.

اضافة اعلان



وقالت الدائرة في بيان لها، إنه تم على الفور تسليمها للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.



ومن جهة أخرى، تمكنت كوادر الجمارك في مركز جمرك المنطقة الحرّة الزرقاء من إحباط تهريب كميات كبيرة من نكهات سجائر إلكترونية (جوس) يصل عددها إلى 10 آلاف عبوة، بالإضافة إلى أراجيل وسجائر إلكترونية يقارب عددها إلى 18 ألف من السجائر الإلكترونية والجوس المقلّد والمغشوش، والتي تم ضبطها أثناء عملية المعاينة الدقيقة داخل قطع غيار مركبات مختلفة (البككسات) ومخبأة بطريقة فنيّة محكمة ليصعب الوصول اليها.

