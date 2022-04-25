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الإثنين، 25-04-2022 10:15 ص

الجيش يكرم ذوي الشهداء بمناسبة عيد الفطر

شعار الجيش


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد اليوم الإثنين، أنها ستقوم بتكريم ذوي شُهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة عيد الفطر السعيد من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية إحتفاءً بهذه المناسبة وتكريماً لشهداء الوطن والواجب وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس .

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ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة ذوي الشُهداء المعنيين بالقبض مراجعة فروع ( البنك العربي الإسلامي الدولي ) في مختلف محافظات المملكة مصطحبين معهم الإثباتات اللاّزمة لإستلام المخصصات المالية إعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 27/04/2022.


وقالت إنه للإستفسار الإتصال على هاتف رقم (0772700300/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة الاجتماعية والشُهداء والمُصابين.


 




 

 


 

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