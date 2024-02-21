الحنيطي : توجيهات ملكية بشأن المتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى باستمرار إلى تفقد أحوال المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ووضع البرامج والخطط التي تهتم بهم وتسعى إلى دمجهم في الحياة المدنية وتفعيل خبراتهم في دعم مسيرة العمل والبناء والعطاء، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

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جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مجموعة من المتقاعدين العسكريين، بمنطقة الغمر الأربعاء، بمناسبة يوم الوفاء لهم، مقدرا تضحياتهم من أجل رفعة الأردن والأردنيين.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي: "نرحب بكم سيدي أجمل ترحيب بين جندكم الأوفياء ورفاق السلاح، الذين عاهدوا الله أن يبقوا مثلا للأمانة والوفاء والإخلاص في خدمة الوطن وقائده والذود عن الحمى بالمهج والأرواح".



وأضاف "ها هم اليوم يحتفلون بأيام تعد من أيام العز والفخار، بالذكرى الخامسة والعشرين لتسلم جلالتكم سلطاتكم الدستورية، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين".