الخارجية: تعزيز المعابر الحدودية بين بولندا وأوكرانيا بالكوادر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، عن تعزيز المعابر الحدودية بين بولندا وأوكرانيا بمزيدٍ من الكوادر الدبلوماسية الاردنية.

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وقالت الوزارة إن ذلك يأتي نظراً للضغط الذي تشهده النقاط والمعابر البولندية، وزيادة عددها في استقبال القادمين من أوكرانيا.



وسبق ان أعلنت وزارة الخارجية أن موظفي السفارات، قد قاموا إلى الآن بتسهيل إجراءات عبور ودخول (٤١٥) مواطناً أردنياً، على المعابر الحدودية بين ⁧‫أوكرانيا‬⁩ والدول المدرجة أدناه والمتواجدين عليها:





رومانيا‬⁩: ٢٠٥

‏بولندا‬⁩: ٨٨

‏سلوفاكيا‬⁩: ٦٠

هنغاريا‬⁩:٤١

مولدوفا‬⁩: ٢١

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