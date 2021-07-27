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الثلاثاء، 27-07-2021 01:14 م

الخصاونة يفتتح المرحلة الأولى التجريبية من مشروع الباص السريع.. صور

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الوكيل الإخباري - افتتح رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الثلاثاء، المرحلة الأولى التجريبية من مشروع الباص سريع التردد في العاصمة عمّان.



وستبدأ المرحلة بتحميل الركاب عبر مسار ينطلق من محطة ركاب صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا مرورا بدوار المدينة الرياضية ومن ثم الاتجاه إلى الدوار الخامس وصولا إلى محطة رأس العين.



وكانت أمانة عمان أعلنت الشهر الحالي عن تنفيذ تدريبات لسائقين في شارع الملكة رانيا في إطار الاستعداد للتشغيل التجريبي للباص سريع التردد، حيث ينطلق مسار التشغيل التجريبي للباص سريع التردد من محطة صويلح نحو جسر المدينة الرياضية مرورا بشارع الشريف ناصر بن جميل ثم إشارات الرابية وتقاطع وادي صقرة وصولا للدوار الخامس ووادي عبدون ثم محطة المتحف في منطقة رأس العين.



وستستمر عملية التشغيل التجريبي حتى اكتمال مسار الباص الرابط بين عمّان والزرقاء.



رصدت الحكومة، 140 مليون دينار لاستكمال إنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد للمرحلة الثانية الواصلة بين محافظتي العاصمة والزرقاء لعامي 2021 - 2022.



ووفقا لاجتماع اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في شباط/فبراير الماضي، فإن المشروع يهدف إلى طرح عقد إدارة وتشغيل البنية التحتية للباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمّان للشراكة مع القطاع الخاص.



ويتضمن المشروع أعمال إنشاء مسارب خاصة في منتصف الطريق لمسار الباص السريع، وإعادة تأهيل وتوسعة طريق الأوتوستراد على كلا الجانبين؛ ليستوعب مسار الباص السريع، بالإضافة إلى 3 مسارب لكل اتجاه.

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