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الإثنين، 12-07-2021 03:37 م

الشوبكي يطلع على الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين بعجلون

عجلون


الوكيل الإخباري - اطلع مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، اليوم الاثنين، على الخدمات المقدمة لرواد نادي متقاعدي محافظة عجلون.

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وأكد الشوبكي خلال زيارته للنادي أهمية بذل المزيد من الجهد لتوفير وسائل الراحة للمتقاعدين العسكريين واعدا بتأمين جميع الاحتياجات الممكنة لإدامة عمل النادي ليتمكن من الاستمرار في القيام بدوره كمتنفس لرفقاء السلاح من أبناء المحافظة.


واستمع خلال الجولة التي رافقه بها عدد من مدراء المؤسسة إلى إيجاز عن نشأة النادي والهدف من إقامته.


وبين أن فكرة إنشاء الأندية في جميع محافظات المملكة جاءت بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني ضمن مكارمه العديدة التي تعنى برفقاء السلاح لتقديم كل الخدمات الممكنة لهم تسهيلا عليهم ورعاية شؤونهم وتحسين أوضاعهم ومتابعة أمورهم كافة. 


 




 

 


 

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