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الإثنين، 12-07-2021 08:21 م

الصحة : اتجاهاتنا تشير إلى المزج بين أسترازينيكا وفايزر

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الوكيل الاخباري - شدد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن عيد الأضحى قد يكون فرصة لزيادة أكبر في الإصابة إذا ما فُقِد الالتزام وابتعد الأشخاص عن التقيّد بالإجراءات المعلنة من قبل وزارة الصحة خاصة مع وجود التجمعات.اضافة اعلان


ودعا الأفراد للتسجيل على منصة وزارة الصحة، للمساعدة في عدم عودة انتشار الفيروس إلى ما كان عليه، وأشار إلى أن عدد المسجلين بلغ نحو 3.3 مليون مسجل، تبقى منهم من غير المطعمين 600 ألف شخص.

وبين البلبيسي “لم نأخذ قرارا بالمزج بين المطاعيم، وكل اتجاهاتنا تشير إلى المزج بين أسترازينيكا وفايزر”.

 




 

 


 

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