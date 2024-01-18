الخميس 18-01-2024
الوكيل الاخباري
 

كريشان: للبلديات ديون على المواطنين تزيد على 300 مليون دينار

104 يوماً على العدوان .. شهيدان في خانيونس ودوي انفجارات في بيت حانون وبيت لاهيا

الأردن 5 عربياً و68 عالمياً على مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة في 2023

وزير الصناعة والتجارة: سحب عينات من مستوعبات وصوامع القمح للتأكد من سلامتها باستمرار

بعد توقفه ليومين .. تلفريك عجلون يستقبل الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

شهيدان وإصابات جراء قصف إسرائيلي بخان يونس

الخيرية الأردنية الهاشمية: 39 طائرة و188 شاحنة مساعدات أرسلت من الأردن لغزة منذ بدء الحرب

القضاة: تثبيت أسعار المواد الأساسية في الاستهلاكية المدنية حتى بعد شهر رمضان

القسام: 5 قتلى إسرائيليين باستهداف قوة متمركزة في أحد المنازل

الصفدي: مواقف الأردن وتركيا واضحة في رفض التهجير ووقف الحرب على غزة

الخميس، 18-01-2024 12:53 م

الصفدي: مواقف الأردن وتركيا واضحة في رفض التهجير ووقف الحرب على غزة

GEHVTWcWoAAEHD4


الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن التنسيق بين الأردن وتركيا على مدى أشهر الحرب على غزة كان شبه يومي سواء على مستوى ثنائي أو في إطار لجنة الاتصال التي شكلها القادة في القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها السعودية.

اضافة اعلان


وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة، مع نظيره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن زيارة وزير الخارجية التركي تأتي استمراراً لعملية التنسيق والتشاور التي تكثفت خلال الأشهر الماضية، وهي نتيجة طبيعية للموقف الأردني التركي المشترك في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة الخروج من هذه الأزمة الكارثية التي ضربت أهلنا في فلسطين.


وأضاف أن النقاشات عكست وحدة الموقف الأردني التركي من الحرب على غزة، ومواقفنا وتركيا واضحة في رفض التهجير وضرورة وقف الحرب على غزة وضمان وصول المساعدات للفلسطينيين".


وجدد الصفدي التأكيد على أن العلاقات الأردنية التركية هي علاقات أخوية تاريخية تنعكس في التعاون المستمر الذي نراه يتنامى في مختلف مجالات التعاون، ونريد أن نعمل على توسعته تنفيذاً للتوجيهات المباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


وقال: "نبني مع تركيا على قاعدة صلبة من العلاقات الأخوية ونركز في هذه المرحلة بالتأكيد على الأوضاع الكارثية التي تستمر وتتفاقم في غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة ونتيجة للإجراءات اللاشرعية الإسرائيلية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-01-18 at 3.10.48 AM

كريشان: للبلديات ديون على المواطنين تزيد على 300 مليون دينار

0L5A1485 - Copy

الأردن 5 عربياً و68 عالمياً على مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة في 2023

516376-460847004

وزير الصناعة والتجارة: سحب عينات من مستوعبات وصوامع القمح للتأكد من سلامتها باستمرار

تلفريك1

بعد توقفه ليومين .. تلفريك عجلون يستقبل الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

65a8fcab1c553

وزير الخارجية التركي: نهتم جداً بالتنسيق والتشاور مع الأردن فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في غزة

thumbs_b_c_b116369af647037e19b2c3e28748391c

الخيرية الأردنية الهاشمية: 39 طائرة و188 شاحنة مساعدات أرسلت من الأردن لغزة منذ بدء الحرب

أخبار متعلقة
GCRtyuTXYAAYHnU-1536x1023

فرنسا ترسل عبر "الخيرية الهاشمية" 50 طنا من الطعام لأطفال غزة

1 (51)

الوطني للأمن وإدارة الأزمات: مأوى في الأزرق للتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية

WhatsApp Image 2023-12-26 at 12.45.33 PM

الحكومة: لدينا مخزون كافِ من مادتي القمح والشعير

1703174834541

الملك لدى لقائه ماكرون: على العالم أن يضغط لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

1703159865431

الصفدي لنظيرته الهولندية: ضرورة ضمان إدخال مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة

1702990251987

وفد اندونيسي يطلع على الفرص الاستثمارية في إربد