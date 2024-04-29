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الإثنين، 29-04-2024 12:27 م

الصفدي يؤكد ضرورة وجود موقف دولي لمنع أي هجوم على رفح

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الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، نظيره الفرنسي ستيفان سيغورنيه، لمتابعة المحادثات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وإحياء أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.اضافة اعلان


وأكد الصفدي، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه السعودية، على ضرورة أن يكون هناك موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح، مشدداً على أن ذلك سيكون مجزرة جديدة.

وبحث الصفدي وسيغورنيه الوضع المتفجر في الضفة الغربية، وأكّد الصفدي ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تدفع باتجاه التصعيد وتفجر الأوضاع أكثر، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وثمّن موقف فرنسا الواضح في دعم حل الدولتين، ورفض الاستيطان كعمل غير شرعي.

كما بحثا الوضع في لبنان، حيث أطلع وزير الخارجية الفرنسي سيغورنيه الصفدي على نتائج جهوده من أجل منع تفجر جبهة جديدة في لبنان، وأكد الصفدي ضرورة العمل للحؤول دون توسع الحرب، وضمان عدم جر المنطقة إلى مواجهة أخرى.


 




 

 


 

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