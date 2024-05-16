الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 10 ملايين كيس "بولي بروبلين"

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لشراء كمية 10 ملايين كيس “بولي بروبلين”، لتعبئة الخلطة العلفية (شعير).

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 300 دينار أردني غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 27 أيار الحالي.



ويشترط للراغبين بالتقدم، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول.