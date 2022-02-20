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الأحد، 20-02-2022 01:28 م

الضمان يطلق خدمة جديدة حول اصابات العمل

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن المؤسسة وبالتنسيق مع مديرية الأمن العام "الدفاع المدني" وبالشراكة مع مركز الإسعاف الجوي الأردني قد أطلقت اليوم خدمة طلب الاسعاف الجوي لنقل الحالات التي تنجم عن حوادث العمل.

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وبينت المؤسسة أن هذه الخدمة متاحة لحالات اصابات العمل التي تستدعي نقلها بشكل عاجل إلى المستشفيات المشمولة بالشبكة الطبية للمؤسسة.
وأوضحت بأن إصابات العمل التي تبعد مواقع حدوثها عن مراكز المحافظات والمستشفيات وتستدعي نقلها إلى الجهات الطبية العلاجية، مشمولة بخدمة الاسعاف الجوي.


ولغايات الاستفادة من هذه الخدمة، بينت المؤسسة أنه وبمجرد تعرض أي عامل لإصابة مرتبطة بعمله، بما في ذلك حوادث الطرق، فيتوجب على ضابط ارتباط المنشأة التي يعمل بها المصاب أو أي شخص قريب من الحادث الاتصال مع مركز القيادة والسيطرة/ الامن العام على الرقم 911 وطلب خدمة الاسعاف الجوي، وسيتم التعامل مع الطلب من قبل المعنيين في المركز وفقاً للبروتوكول الطبي والبرتوكول المعمول به في مركز الاسعاف الجوي.


وأكدت المؤسسة بأن خدمة طلب المعالجة الطبية الفورية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابة عمل في منشآتهم متاحة بشكل إلكتروني عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار طلب معالجة فورية لحادث العمل وذلك بهدف تخفيف الوقت والجهد على المؤمّن عليهم، مبينة أن عدد الجهات الطبية العلاجية المعتمدة لديها بلغت (39) جهة تغطي كافة محافظات المملكة، إضافة إلى كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

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