السبت 11-09-2021
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السبت، 11-09-2021 04:36 م

الطراونة يحذر من انتكاسة وبائية جديدة

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الوكيل الاخباري - حذر استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة من عدم وضع قيود على القادمين من فلسطين المحتلة والاراضي المحتلة عام 48 بعد ارتفاع الاصابات بالكورونا بشكل قياسي خلال الاسبوع الماضي .

واضاف الطراونة في تصريحات صحفية ان استمرار فتح المعابر دون وضع القيود والضوابط بسبب الوضع الوبائي هناك قد يدخلنا بانتكاسة وبائية مشيرا الى ان الموجات والانتكاسات كانت تحدث بالاردن بسبب فتح الحدود دون وجود اية قيود على القادمين من الخارج .

وقال ان الاردن ليس بمعزل عن المحيط وما يحصل بالاقليم والدول المجاورة قد ينتقل الينا ولذلك فان اي انتكاسة وبائية يكون لها تاثير على الوضع الداخلي سيما ونحن نشهد عودة التعليم الوجاهي وفتح القطاعات ومنها الصالات والتجمعات .

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