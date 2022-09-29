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الغش وهدر المال العام لـ 7 متهمين بقضية شارع السَّلط

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الخميس، 29-09-2022 11:56 ص

الغش وهدر المال العام لـ 7 متهمين بقضية شارع السَّلط

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الوكيل الإخباري - أنهت الهيئة القضائية المختصَّة في جنايات الفساد لدى محكمة بداية جزاء عمَّان، برئاسة القاضي ناصر الصًّلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح ، الاستماع لـ 32 شاهد نيابة عامة في القضية المعروفة بشارع السَّلط.

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وأسندت النِّيابة العامة لسبعة متهمين في القضية، تهمتي الغش في أعمال المقاولة، وهدر المال العام.


ويتوقع أن تستمع المحكمة في جلستها المقبلة لشاهدي دفاع، ثم ترفع القضية لإصدار القرار.


وتبلغ قيمة الأموال المهدورة بمشروع شارع السلط نحو 12 مليون دينار، وقامت النِّيابة العامة بالتَّحقيق في القضية وتحويلها للقضاء.


 




 

 


 

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