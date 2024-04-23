الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 23-04-2024 06:56 م

الفايز يتفقد واقع الخدمات في عدد من مناطق العقبة

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 الوكيل الاخباري - تفقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، اليوم الثلاثاء، واقع الخدمات المقدمة المواطنين واحتياجاتهم في مناطق الخزان، والشلالة، وصلاح الدين، والبلد القديمة في مدينة العقبة .

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واطلع الفايز يرافقه مفوض الشباب وريادة الاعمال رمزي الكباريتي، ومفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، ومدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعة، على أوضاع المرافق والمتنزهات العامة والمناطق السكنية فيها .

 

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