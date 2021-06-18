الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 09:39 م

على متن زورق قد تعرض لعطل فني

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مواطنين بالعقبة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أنقذت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الجمعة، مواطنين كانوا على متن زورق قد تعرض لعطل فني أدى الى فقدان السيطرة عليه وجنوحه واقترابه من المناطق الصخرية والمرجانية.

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وقام فريق بحري مختص مكون من زورقي إسعاف والدورية البحرية التابعة للقوة بسحب الزورق الى أقرب مرسى بحري آمن للحيلولة دون وقوع إصابات او خسائر مادية.


يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ مشابهة باستمرار إضافة إلى واجبها الرئيس في حماية الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب والمحافظة على الأمن البحري داخل حدود المياة الإقليمية.

 

 


 




 

 


 

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