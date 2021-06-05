المفلح يوجه بتأمين كافة احتياجات اسرة في برما بجرش

الوكيل الاخباري - تفقد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم السبت، عائلة في محافظة جرش/ قضاء برما، يعاني بعض أفرادها من حالات إعاقة، للاطمئنان على أوضاعها والوقوف على احتياجاتها وذلك بعد تواصل الأسرة مع الوزير.

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ووجه المفلح، بتأمين الأسرة بعدد من الاحتياجات الضرورية، واجراء صيانة للمنزل لتتلاءم مع وضع أفرادها الصحي وسلامتهم العامة، إذ لدى الأسرة عدد من الأفراد من ذوي الاعاقات المتعددة، كما طلب من المعنيين تأمين تدريب لفتاتين من الأسرة ضمن مشروع الواحات في مركز تنمية مجتمع محلي برما.

المصدر - بترا