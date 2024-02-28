الملك: العقبة تعكس صورة الأردن الطموح

الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، أن مدينة العقبة تعكس صورة الأردن الطموح، الذي تأسس على مبادئ الثورة العربية الكبرى في الحرية والعدالة والكرامة.

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وأشار جلالته خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة العقبة في ساحة القلعة المطلة على خليج العقبة، إلى أن تطوير العقبة كان حلما وفكرة قبل 25 عاما واليوم أصبحت واقعا بجهود الأردنيين المخلصين.



وشدد جلالة الملك، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن قوة الأردن أساسها تكامل جهود الجميع والإيمان بالقدرة على الإنجاز.



وبين جلالته أن العقبة اليوم أصبحت مدينة متطورة وعنصر قوة للدولة اقتصاديا وتنمويا، وباتت من المدن الرئيسة على البحر الأحمر.