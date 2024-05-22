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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 22-05-2024 06:55 م

الملك وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

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الوكيل الاخباري - تسلم جلالة الملك من جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم الأربعاء وسام آل سعيد، وهو أرفع وسام عُماني، تقديرا لجلالته واعتزازا بعمق الروابط الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ومنح جلالة الملك أخاه جلالة السلطان قلادة الحسين بن علي، تقديرا لجلالته وتعميقا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارة الدولة لجلالة السلطان للأردن.

وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

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