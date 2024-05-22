الأربعاء 22-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

القسام توجه ضربة قاسية للجيش الإسرائيلي

سموتريتش: سنبني مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بفلسطين

مصرع جندي صهيوني ثان في شمال غزة

الملك وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

الملك وسلطان عمان: ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الكارثة في غزة

بيان وتحذير عاجل صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

بلدية غزة: عدم إدخال الوقود لجمع النفايات يفاقم الكارثة الصحية والبيئة

اختتام بطولة كرة القدم في المدارس بمشاركة 256 مدرسة

إطلاق مجموعات بحثية بالعلوم الزراعية في الجامعة الأردنية

الأربعاء، 22-05-2024 07:51 م

الملك يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

الملك 10


الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، اليوم الأربعاء، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق أو تأخير، لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

اضافة اعلان

 

وشدد جلالته، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، محذرا من خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية دور المنظمات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي، في دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين في غزة، وضمان استمرار إمدادهم بالمساعدات الإغاثية.


وثمن جلالته الجهود الاستثنائية التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي في غزة منذ بداية الحرب، لتوفير المساعدات الغذائية وإيصالها إلى سكان القطاع، الذين يواجهون كارثة إنسانية وخطر المجاعة.


وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي، خاصة في تعزيز الأمن الغذائي للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الملك وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

image

الملك وسلطان عمان: ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الكارثة في غزة

1202431164747200179906

بيان وتحذير عاجل صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

وزارة التربية والتعليم

اختتام بطولة كرة القدم في المدارس بمشاركة 256 مدرسة

1619432299

إطلاق مجموعات بحثية بالعلوم الزراعية في الجامعة الأردنية

2067609260

المعايطة يلتقي رؤساء لجان الانتخاب

أخبار متعلقة
image

الملك وسلطان عمان: ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الكارثة في غزة

image (17)

بينهم 9 أردنيين .. خروج أطباء متطوعين علقوا في قطاع غزة

82511255_3433682680040385_431228507658387456_n

الصفدي: الأردن مستمر بالوقوف إلى جانب الأونروا

663a960e10f65

الملك يؤكد من واشنطن ضرورة منع العملية العسكرية الإسرائيلية البرية على رفح

88

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الاردن

662a8e4ccc305

الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الراهنة