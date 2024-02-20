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الثلاثاء، 20-02-2024 09:50 م

الملك يعزي آل شاهين

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠-٢-٢٠٢٤، واجب العزاء إلى آل شاهين بوفاة المرحومة هدى ميريلا بيريرا.

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ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومة وعموم ال شاهين ، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.

 

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