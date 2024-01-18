الملك يعزي عشيرة العليمات و آل شقوارة

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة العليمات بوفاة اللواء الركن المتقاعد محمد حسين عليمات، مدير الامن العسكري الأسبق، وإلى آل شقوارة بوفاة الحاج زكريا علي شقوارة.



ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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