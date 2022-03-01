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الثلاثاء، 01-03-2022 01:54 م

الناصر: 455604 طلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إطلاق الكشف التنافسي الأساسي لعام 2022.

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وقال الناصر خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم اعتماد هذا الكشف لملء شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والوظائف الإدارية والفنية في الجامعات والمستشفيات الجامية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له للعام الحالي.

 

وأضاف أنه بإمكان أصحاب طلبات التوظيف الاستعلام عن أدوارهم التنافسية للعام الحالي من خلال موقع ديوان الخدمة الإلكتروني.

 

وأشار الناصر إلى أنه تم إيقاف 10096 طلب توظيف من الكشف التنافسي خلال العمل على تنقيح بيانات الكشف وتحديثها للعام الحالي، حيث تم إيقاف طلبات العاملين في الدوائر الحكومية والمستخدمين في الأجندة العسكرية والبلديات وغيرها.

 

وبيّن أن العدد التراكمي للطلبات المدرجة على الكشف التنافسي لعام 2022 بلغت 455604 طلب مقارنة بـ423597 طلب لعام 2021، وبزيادة سنوية بلغت 7.6%.

 

ولفت إلى أن الديوان استقبل هذا العام 38339 طلب توظيف جديد، منها 13863 طلب للذكور بنسبة 36%، و24476 للإناث بنسبة 64%.

 

وأوضح أن نحو 33077 من الطلبات كانت للجامعيين حيث شكلت ما نسبته 86%، و5262 للدبلوم بنسبة 14% من إجمالي الطلبات الجديدة.

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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