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السبت، 20-08-2022 11:29 ص

الهواري يفتتح مركز صحي صخرة الشامل بمحافظة عجلون

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت، مركز صحي صخرة الشامل بمحافظة عجلون بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف والأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول وعدد من نواب المحافظة ومجلس المحافظة.

وأكد الهواري اهتمام وزارة الصحة بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة محافظات المملكة، مشيراً إلى أنّ افتتاح مركز صحي صخرة الشامل يأتي نتيجةً لمتابعة وتلمُّس الوزارة لاحتياجات المنطقة من هذه الخدمات واطلاعها على واقع حال تقديمها.

وقال إنّ وزارة الصحة تنهض بواقع الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية وتقوم بتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وصولاً لتحقيق رضا المواطن عن هذه الخدمات.

وبين الهواري أنه تم رفد مركز صحي صخرة الشامل بالكوادر الطبية اللازمة في العديد من الاختصاصات الطبية، لافتاً إلى أنّ المركز يقدم الخدمات العلاجية من الطب العام والأسنان والأسرة والنسائية، كما يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأخرى كخدمات الأمومة والطفولة، والتطعيم، والمسح الطبي لحديثي الولادة، والتعزيز الصحي، والصحة المدرسية، والرقابة الصحية على المياه والبيئة.

وثمّن الهواري الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر العاملة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية سواء أكانت طبية أو فنية أو ادارية لخدمة المرضى والمراجعين.

وتبلغ مساحة المركز الصحي 2400 متر مربع ويقدم الخدمات لمنطقتي صخرة وعبين.

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