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الثلاثاء، 28-05-2024 10:52 ص

اليرموك: بدء العملية الانتخابية لمجلس اتحاد الطلبة للدورة 29

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الوكيل الاخباري- بدأت صباح اليوم الثلاثاء في جامعة اليرموك انتخابات اتحاد الطلبة في دورتها الـ 29، في جميع كليات الجامعة.اضافة اعلان


وجال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، يرافقه نواب الرئيس ومساعدوه والعمداء، على مختلف قاعات الاقتراع.

وأكد مسّاد خلال لقائه وحواره مع الطلبة المرشحين والناخبين، على أن جامعة اليرموك، عازمة بهمة طلبتها وابنائها على تعميق المسيرة الديمقراطية الأردنية، من خلال انتخابات طلابية عنوانها النزاهة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، داعيا الطلبة إلى انتخاب مجلس اتحاد طلبة قوي يعبر عن تطلعاتهم، ويكون شريكا لإدارة الجامعة في تنفيذ الأفكار الهادفة إلى تعزيز تقدم الجامعة ومسيرتها في شتى المجالات.

في ذات السياق، أكد عميد شؤون الطلبة – الناطق الإعلامي للانتخابات الدكتور معتصم شطناوي، أن عدد الطلبة الذين  يحق لهم الانتخاب 29.991 ألف طالب وطالبة من جميع الأقسام الأكاديمية في الجامعة، مشددا على أن عمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع كافة كليات ووحدات الجامعة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة الكفيلة لإنجاح العملية الديمقراطية في الجامعة. 

وأشار إلى أن عدد الصناديق الانتخابية 134 صندوقا، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان للإشراف على العملية الانتخابية، تشمل لجان الفرز والاقتراع بواقع 67 لجنة قوامها 235 عضوا ، إضافة إلى اللجان الفرعية الموزعة على جميع كليات وأقسام الجامعة.

يذكر أن عدد الطلبة المرشحين في هذه الانتخابات 190 طالبا، كما وأن المركز الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة للانتخاب، تتوليان عملية المراقبة على انتخابات اتحاد طلبة جامعة اليرموك للدورة 29.

 




 

 


 

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