اليرموك تحدد 28 أيار القادم موعدا لانتخابات إتحاد الطلبة

الوكيل الاخباري- قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسَاد، تحديد يوم الثلاثاء الموافق 28 أيار القادم، موعدا لإجراء انتخابات إتحاد الطلبة بدورتها الـ 29.

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وقال مسّاد إن جامعة اليرموك ومن خلال عمادة شؤون الطلبة وكلياتها المختلفة، باشرت استعداداتها الفنية واللوجستية اللازمة، لإنجاح هذا الاستحاق الانتخابي الطلابي.



وشدد على أن جامعة اليرموك، وهي تعلن عن موعد إجرائها لهذه الإنتخابات، فإنها تستجيب لتوجيهات الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك، في تعزيز مسيرة العمل الديمقراطي الوطني والبناء عليها، بما يحقق التطلعات في بناء جيل شبابي واع منتمي لوطنه وقيادته الهاشمية.