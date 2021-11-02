اليرموك تستضيف العرض المسرحي شموسة حول مئوية الدولة

الوكيل الاخباري - استضاف قسم الدراما في كلية الفنون الجميلة بجامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "شموسة"، وهو من إنتاج وزارة الثقافة بالتعاون مع جمعية ودق للفنون الدرامية والإعلامية والثقافية.



والعرض المسرحي "شموسة" من تأليف يوسف البري، وإخراج عمران العنوز، ومثل فيه رنا أبو زميرو، وسعيد المغربي، وروان عاشور، وفارس خوالدة، وعبدالله الربابعة، وريما محمد، وآية عاشور، وأليس مرجي وفرح الخطيب.

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