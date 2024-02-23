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الجمعة، 23-02-2024 01:29 م

انخفاض متطلبات تمويل مفوضية اللاجئين المخصصة للأردن قرابة 4% للعام الحالي

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الوكيل الإخباري - انخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، وبالتالي هناك انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.

 

وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 43% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، وذلك حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2023.



 




 

 


 

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