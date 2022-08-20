انطلاق فعاليات معسكري شباب يرقا والطوال الجنوبي بالبلقاء

الوكيل الاخباري - انطلق اليوم معسكر الكشافة والمرشدات والعمل التطوعي في مركز شباب يرقا ومركز شباب الطوال الجنوبي و بمشاركة 25 مشاركا لكل معسكر للفئة العمرية 15-17 عاما ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 " العمل التطوعي عطاء وانتماء" .



ويهدف المعسكر إلى التعريف بدور الحركة الكشفية في تنمية المجتمعات والأوطان وغرس حب العمل التطوعي لدى الشباب ودعم وتبني الأعمال التطوعية الشبابية والمجتمعية الخلاقة والجديدة والأفكار الابداعية وجعلها حيز التنفيذ.

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