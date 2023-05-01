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الإثنين، 01-05-2023 05:24 م

ايعاز حكومي بنقل طائرتين الى مناطق آمنة في مطار الملكة علياء الدولي

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الوكيل الاخباري - أوعز وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابو السمن بنقل طائرتين (N300 aw tri star ، و JY-HS1 )الى مناطق آمنة في مطار الملكة علياء الدولي نظرا لما تشكله من خطر على أمن وسلامة الطيران والمدارج و تحولها الى مكرهة بيئية.

وقال بيان صحافي أصدرته وزارة النقل الاثنين، ان الوزارة وبمتابعة  مستمرة وحثيثة لموضوع الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي وكافه المطارات الاردنية،  ونظرا لما يشكله تواجدها من تهديد لأمن وسلامة العمليات قامت و بالتعاون والتنسيق مع مجموعة المطار الدولي بنقل طائرتين جاثمتين على أرض مطار الملكة علياء الدولي لمكان أكثر امانا وبعيدا عن مراسي هبوط واقلاع الطائرات.

واشار البيان الى ان هذه الخطوة تأتي تمهيدا لتفكيك الطائرات والتخلص منها وارسال حطامها لمناطق خارج حرم المطار بعد انهاء كافة القضايا العالقة مع مالكي هذه الطائرات او ممثليهم.

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