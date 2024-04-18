الخميس 18-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

بيان صادر عن كتائب عز الدين القسام مساء الخميس

مخاوف بإسرائيل من اعتقالات دولية لمسؤولين بسبب حرب غزة

أميركا ستصوت برفض عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

وزارة الدفاع الإسرائيلية تؤيد إغلاق قناة الجزيرة

وزير الخارجية: يجب على مجلس الأمن الدولي أن يلزم إسرائيل بعدم اقتحام رفح

أمريكا ترد على الهجوم الإيراني بالعقوبات

بادين: سنفرض عقوبات جديدة على إيران

تعرف على حالة الطقس في المملكة يوم الجمعة - تحذيرات

عودة مطار دبي لطاقته الكاملة خلال 24 ساعة

الخميس، 18-04-2024 10:05 م

ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

63849071747795121045


الوكيل الاخباري - بحضور سمو الأمير نايف بن عاصم، رئيس الاتحاد الأردني للملاكمة، تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، صالة الشهيد راشد الزيود.

اضافة اعلان


 وقدم مدير عام مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، شرحاً مفصلاً حول طبيعة العمل والمهام وأبرز النشاطات والخدمات التي تقدمها المدينة.


وأوعز اللواء الركن الحنيطي بإجراء صيانة شاملة لصالة الشهيد راشد الزيود وتجهزيها بالمعدات الرياضية، بما يساهم في الارتقاء بالأداء الرياضي لمرتادي هذه القاعة من منتسبي القوات المسلحة الأردنية.


وأشاد، خلال جولة داخل مرافق المدينة، بالدور الذي تقوم به من توفير منشئات رياضية تخدم شباب الوطن وتساهم في توظيف طاقاتهم بما يعكس الصورة المشرقة للشباب الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي 2

وزير الخارجية: يجب على مجلس الأمن الدولي أن يلزم إسرائيل بعدم اقتحام رفح

image

استئناف الرحلات بين الأردن وميناء نويبع المصري

477628365

الهناندة يرعى الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي بعمان

1909481799

الجامعة الهاشمية تحصل على تقييم 5 نجوم بتصنيف "كيو إس"

image

مهيدات: إجراءات رقابية نوعية لضمان انسياب مشتقات الحليب مطابقة للقواعد الفنية

gUiC9Zm4TRxq3bAPmouEMqOUvrTnIvtFxm4vFkkM

هيئة إدارية جديدة لنقابة تجار المواد الغذائية

أخبار متعلقة
888

الحنيطي يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

00

اللواء فايز الدويري يظهر مجدداً

0000000888

بتوجيهات ملكية سامية ايعاز من رئيس هيئة الأركان