الخميس 06-06-2024
الوكيل الاخباري
 

بحضور الملك وولي العهد.. جاهة لطلب يد الأميرة عائشة بنت فيصل - صور

عاجل إنزال خلف خطوط "العدو".. القسام تعلن اختراق السياج الفاصل مع إسرائيل

إغلاقات مرورية وتحويلات واسعة في عمّان الأحد المقبل - تفاصيل

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من أهالي منطقة زهران

قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مدينة جنين

ولي العهد ينشر صورة بطاقة تهنئة .. ويعلق : الحمد لله دائما وابدا

ترفيع سمو الأمير الحسين إلى رتبة رائد

الحكومة تصدر بياناً وتدين بأشد العبارات

الحجز على أموال نائب ومنعه من السفر

الحنيفات يتفقد عددا من المشاريع الزراعية في عجلون

الخميس، 06-06-2024 06:54 م

بحضور الملك وولي العهد.. جاهة لطلب يد الأميرة عائشة بنت فيصل - صور

620246171650242840486


الوكيل الإخباري - حضر جلالة الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن والأمير الحسين، ولي العهد، والأمير فيصل، جاهة لطلب الأميرة عائشة بنت فيصل لـ كريم يزيد المفتي.
 
وكذلك حضر الجاهة عدد من أصحاب السمو الأمراء وأسرة المفتي.
 
وولدت سمو الأميرة عائشة بنت فيصل عام ١٩٩٧، وتعمل باحثة ومنسقة اتصال، إضافة إلى عملها في مجال الأمان الرياضي. وتحمل سموها درجة الماجستير في القانون مع الاختصاص بالتشريعات الدينية والمجتمع، ودرجة البكالوريوس في علم الجريمة. 
 
كريم يزيد المفتي من مواليد عام 1994، ويحمل درجة الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة جورج تاون ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية. يعمل حاليا مديرا لتطوير الأعمال في عدد من الشركات المملوكة لعائلته في قطاع الضيافة، والفنادق.

اضافة اعلان

 






 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية_2

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يحصل على الجائزة الذهبية لزيت الزيتون في دبي

1717682731188

الأميرة دانا فراس تكرم الفائزين بجائزة التراث

1717681698212

وزير الزراعة يتفقد مشاريع ريادية في المفرق

شرطة سير (3)

إغلاقات مرورية وتحويلات واسعة في عمّان الأحد المقبل - تفاصيل

ff1b07ee-022b-4493-89c1-df227eb10c72

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من أهالي منطقة زهران

kmEM9AcUtTgrlhUn9RujQShOzP0JNk356AZ0lPxR

إقليم كردستان العراق يعترف رسميا بعشرين جامعة أردنية رسمية وخاصة

أخبار متعلقة
0022

محطات تحميل وتنزيل ركاب الباص السريع عمان - الزرقاء

1200x630wa

الضريبة: سحب جديد على جوائز تطبيق فواتيري قريبا

مقاس-الحاويات-2

121 ألف حاوية ترد لميناء العقبة بالثلث الأول

1715279698518

الزرقاء: إطلاق مدرسة حقلية في دار تربية الأحداث

1715261717903

جلسات تثقيفية حول التربية الإعلامية في الطفيلة

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n (1)

المهندسين تعقد ملتقى التواصل للمهندسين المدنيين الأحد المقبل