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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 25-02-2024 04:45 م

بدء دورة صحفية تأسيسية في "بترا" لطلبة جامعة الزرقاء

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الوكيل الاخباري - بدأت في مركز بترا التدريبي في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، دورة الصحافة التأسيسية الأولى لطلبة كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، التي تستمر 5 أيام بمشاركة 25 طالبا وطالبة.

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وقالت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز مبيضين، خلال افتتاحها فعاليات الدورة، إن الوكالة تولي التدريب أهمية خاصة، ولديها شراكات ناجحة مع كليات الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية .

 

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