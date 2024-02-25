بدء دورة صحفية تأسيسية في "بترا" لطلبة جامعة الزرقاء

الوكيل الاخباري - بدأت في مركز بترا التدريبي في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، دورة الصحافة التأسيسية الأولى لطلبة كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، التي تستمر 5 أيام بمشاركة 25 طالبا وطالبة.

اضافة اعلان



وقالت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز مبيضين، خلال افتتاحها فعاليات الدورة، إن الوكالة تولي التدريب أهمية خاصة، ولديها شراكات ناجحة مع كليات الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية .