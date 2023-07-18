بدء فعاليات المؤتمر العربي التاسع لأبحاث الموهبة والتفوق بالجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - بدأت، اليوم الثلاثاء، في الجامعة الأردنية، فعاليات المؤتمر العربي التاسع لأبحاث الموهبة والتفوق بعنوان "الذكاء الاصطناعي في المجتمع المعرفي"، والذي تنظمه المؤسسة الدولية للشباب والتنمية بالتعاون مع جامعتي الأردنية وعمان الأهلية.



وأكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال رعايته افتتاح المؤتمر، أهمية تحديث المناهج التعليمية في المدارس والجامعات بما يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي وتسارعها، لافتًا إلى ضرورة إدراك إيجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي في التطوير خاصة في التعليم، إذ أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين له إيجابياته وسلبياته، وعلينا استغلال تلك الإيجابيات.



وبين ضرورة أن تكون هناك تشريعات ناظمة لهذه الثورة، سيما بعد تأثر القيم الأخلاقية والإنسانية بها، إذ أثرت في عاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا، الأمر الذي يتضح على مواقع التواصل الاجتماعي.

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