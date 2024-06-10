بلدية شرحبيل بن حسنة تحدد أماكن بيع الأضاحي

الوكيل الإخباري - حددت بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية بمحافظة اربد، أماكن بيع الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان



وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الاثنين، إن المناطق المسموح ببيع الأضاحي فيها هي ساحة مبنى البلدية في منطقة الكريمّة، وساحة القرن غرب الشارع العام، وساحة مبنى منطقة البلدية في وادي الريان، وساحة المرزة شرق الشارع الرئيس.



ودعا المرايحة ، المواطنين إلى الالتزام التام بالتعليمات الصحية والنظافة العامة، مشيرا إلى أن البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين للشروط الصحية.



وبين أنه جرى تنظيم برنامج للمناوبات لكوادر البلدية خلال عطلة العيد لتنفيذ الجولات الرقابية المكثفة على أماكن البيع وذبح الأضاحي للتأكد من التزام أصحابها بالشروط المطلوبة، وعدم وضع الأضاحي على الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية .