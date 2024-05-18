السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 18-05-2024 06:52 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية مساء السبت

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الوكيل الاخباري - تمكنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من إدخال قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهالي قطاع غزة، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر القطري، و"ثريد"، وتكية أم علي، وروابي فرح، وتبرعات من الشعب العراقي، وسماحة السيد مقتدى الصدر، ومنظمة "الإنسانية مهمة" السنغافورية، ومنظمة "خدمت" الباكستانية.

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وحملت القافلة المكونة من 91 شاحنة اليوم السبت، مواد غذائية أساسية ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة.

 

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