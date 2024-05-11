بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

الوكيل الاخباري - أكدت جمعية البنوك في الأردن، الأهمية الكبيرة لإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف الأردن إلى Ba3 بنظرة مستقبلية مستقرة.

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وقالت الجمعية في بيان اليوم السبت، إن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها "موديز" تصنيف الأردن منذ عام 2003 نتيجة للتحديات الإقليمية والعالمية وتداعياتها على المملكة خلال هذه الحقبة التي شهدت أحداثاً غير مسبوقة منها حرب العراق والأزمة المالية العالمية وأحداث الربيع العربي وتطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم العالمي والسياسات النقدية المتشددة.



وأضافت أن رفع تصنيف المملكة الائتماني من "B1" إلى "Ba3" مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر ما أسهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية والصراعات الجيو سياسية المستمرة في المنطقة.