بيان صادر عن وزارة التعليم العالي

الوكيل الاخباري -

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أعلنت اللجنة التوجيهية لبرنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة بالأردن، اليوم الاثنين، عن اختيار الجامعات الأردنية واليرموك وآل البيت لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج.وأشارت إلى اختيار جامعة مؤتة لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ليصبح عدد الجامعات المشاركة أربع جامعات حكومية بهدف دعم الجهود الأردنية لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة للصفوف (رابع – عاشر)، من خلال تحسين برامج إعداد المعلمين المقدمة في الجامعات الأردنية في مباحث العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية، وسيجري تقديم برنامج تدريبي لخريجي الجامعات لإعدادهم للتدريس في المدارس.كما يهدف إلى تغطية جميع احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين المؤهلين في جميع أنحاء المملكة في التخصصات الاربعة.وأضافت الوزارة أن من المهام الرئيسة للبرنامج مواءمة النموذج الأكاديمي المقدم في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بما يتوافق وأنظمة وتعليمات الجامعات المستضيفة للبرنامج، والمساهمة في بناء قدرات الكادرين الإداري والتدريسي في هذه الجامعات بالإضافة الى الأقسام ذات العلاقة، ومن ضمنها القبول والتسجيل، ودعم الشراكات مع المدارس الحكومية والخاصة لتنفيذ التدريب العملي بفاعلية، وضمان تطبيق البرنامج وضبط الجودة في الجامعات ومع الطلاب (Quality Assurance).