الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

دراسة حكومية لعودة عمل صالات الافراح بنسبة 20 % من طاقتها الاستيعابية

كندا:حكومة أونتاريو تمديد أمر البقاء في المنزل للحد من انتشار كورونا

مجلس النواب يناقش الموازنة الأربعاء

الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

اصابات بحريق شقة في عمان

بيان صادر عن وزارة العمل

تعميم هام من خلية أزمة كورونا بالاردن

حالة الطقس يوم غد الثلاثاء

بعد ظهور إصابات كورونا في المدارس .. تحذيرات حكومية عاجلة

جرش: تواصل المرحلة الثانية من اعطاء المطعوم المضاد لكورونا

الإثنين، 08-02-2021 06:56 م

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي

220192174853286446686


الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة التوجيهية لبرنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة بالأردن، اليوم الاثنين، عن اختيار الجامعات الأردنية واليرموك وآل البيت لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج.
اضافة اعلان

وأشارت إلى اختيار جامعة مؤتة لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ليصبح عدد الجامعات المشاركة أربع جامعات حكومية بهدف دعم الجهود الأردنية لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة للصفوف (رابع – عاشر)، من خلال تحسين برامج إعداد المعلمين المقدمة في الجامعات الأردنية في مباحث العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية، وسيجري تقديم برنامج تدريبي لخريجي الجامعات لإعدادهم للتدريس في المدارس. 

كما يهدف إلى تغطية جميع احتياجات وزارة التربية والتعليم من المعلمين المؤهلين في جميع أنحاء المملكة في التخصصات الاربعة. 

وأضافت الوزارة أن من المهام الرئيسة للبرنامج مواءمة النموذج الأكاديمي المقدم في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بما يتوافق وأنظمة وتعليمات الجامعات المستضيفة للبرنامج، والمساهمة في بناء قدرات الكادرين الإداري والتدريسي في هذه الجامعات بالإضافة الى الأقسام ذات العلاقة، ومن ضمنها القبول والتسجيل، ودعم الشراكات مع المدارس الحكومية والخاصة لتنفيذ التدريب العملي بفاعلية، وضمان تطبيق البرنامج وضبط الجودة في الجامعات ومع الطلاب (Quality Assurance).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202115202620605850889

دراسة حكومية لعودة عمل صالات الافراح بنسبة 20 % من طاقتها الاستيعابية

220215141327614091677

الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

العمل

بيان صادر عن وزارة العمل

10202022103826158960564

تعميم هام من خلية أزمة كورونا بالاردن

1202111113246104481754

جرش: تواصل المرحلة الثانية من اعطاء المطعوم المضاد لكورونا

220216174127826620206

دراسة: سلالة كورونا البريطانية المتحورة موجودة في الأردن منذ نهاية تشرين الثاني

أخبار متعلقة
وزارة التعليم العالي

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

1202118175320876832368

الكشف عن مسارات عودة الطلبة للجامعات

120211320648978964406

تصريحات جديدة لوزير التربية حول عودة المدارس