تجارة عمان: مستوردات الأردن من الألبسة والاحذية لم تتأثر بأزمة الشحن في البحر الأحمر

الوكيل الإخباري -

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قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان ممثل قطاع الألبسة والاحذية أسعد القواسمي إن أسعار الألبسة والاحذية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ستبقى على استقرار دون أي ارتفاع، بالرغم من ضعف القوة الشرائية التي تمر بها الأسواق في الموسم الحالي.وبيّن القواسمي لـ " الوكيل الإخباري" أن القوة الشرائية خلال موسم الشتاء الحالي أقل بشكل كبير مما كانت عليه في موسم الشتاء الماضي، موضحاً أن الأحداث في المنطقة وعدم توفر السيولة مع المواطنين، والتحديات التي تواجه القطاع مع الطرود البريدية والبيع الالكتروني كلها عوامل أحدثت انخفاض ملموس على القوة الشرائية .وأضاف أن مستوردات الأردن من الألبسة والاحذية لم تتأثر من حيث الشحن وسلاسل التوريد، إلا أنه طرأ على الأسعار ارتفاع طفيف " لن ينعكس مطلقاً على السعر في السوق الأردنية" منوهاً إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر، ومن المتوقع أن يعاود للانخفاض خلال شهر.ودعا القواسمي البنك المركزي وجمعية البنوك الأردني للعمل على تأجيل أقساط القروض لتوفر السيولة بيد المواطن، ليتمكن من الشراء، موضحاً أن سُلم أولويات الأسر الأردنية اليوم اختلفت عما كانت عليه سابقاً.وتأمل القواسمي أن يشهد موسم شهر رمضان وعيد الفطر قوة في الحركة الشرائية وأن تنتعش بالأسواق بشكل أكثر.