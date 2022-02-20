تربية الطفيلة تنظم لقاء عن تطبيق الاشتراطات الصحية في المدارس

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم لقصبة الطفيلة، اليوم الأحد، لقاء مع كافة مدراء مدارس المحافظة لبحث مدى جاهزية المدراس لاستقبال الطلبة للتعليم الوجاهي للفصل الدراسي الثاني، ضمن شروط البروتوكول الصحي مع التركيز على متابعة إجراءات حملة التطعيم الوطني والاختبارات التشخيصية وفق خطة الوزارة لمعالجة الفاقد التعليمي.



واكدت مديرة التربية والتعليم في الطفيلة الدكتورة لبنى الحجاج، أهمية الاستثمار في الموارد المادية والمحافظة على الممتلكات في المدارس، وحسن إدارة العمليات التعليمية المختلفة، ودور الإذاعة المدرسية في صقل القيم الوطنية، والتركيز على دور الصحة المدرسية لضبط الاجراءات الصحية.

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