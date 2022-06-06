تشديد العقوبة بحق مكرر للسرقة إلى 6 سنوات

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة جنايات إربد، حكمين قضائيين بحق شخص اعتاد ارتكاب الجرائم ورفعت العقوبة بحقه إلى الأشغال المؤقتة مدة 6 سنوات.

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وقال مصدر قضائي في الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الاثنين، إن المحكمة قضت وفي حكمين صادرين عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وكونه مكرر بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات والرسوم لكل حكم.



وأضافت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات التي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.