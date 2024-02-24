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السبت، 24-02-2024 08:06 ص

تعميم من البنك المركزي للبنوك المرخصة بشأن مديونية الأفراد في الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني، تعميماً على كافة البنوك المرخصة في الأردن، يقضي بتزويده بالبيانات التفصيلية التي تخص مديونية الأفراد والقروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك بشكل عام، وذلك بشكل ربع سنوي، اعتباراً من الربع الأول من 2024. 

وبيّن التعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أن البنك المركزي طلب أن تصل إليه بيانات مديونية الأفراد من خلال البريد الإلكتروني لدائرة الاستقرار المالي، خلال فترة اقصاها اسبوعين من تاريخ البيانات. 

وأضاف التعميم أنه يجب أن تكون البيانات على مستوى فروع البنوك في الأردن، وتعبئ بآلاف الدنانير . 

وتاليا التعميم:

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