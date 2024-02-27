توجيه من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان

أالوكيل الاخباري - اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الثلاثاء، وفرة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية كافة، مشيرة إلى توفرها بـ "كميات ضمن الحدود الآمنة" وأن "سلاسل التوريد تعمل بانتظام".

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الناطق باسم الوزارة ينال برماوي تحدث"، عن "استعداد مبكر" لشهر رمضان في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة باتخاذ "الإجراءات اللازمة للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية وما نتج عنها من تداعيات واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب".



وستقوم الوزارة، بحسب البرماوي، بـ "حملات رقابية مكثفة على كافة المحلات التجارية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة، وكذلك وفرة السلع، ورصد أي متغيرات تطرأ على الأسعار".