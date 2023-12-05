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الثلاثاء، 05-12-2023 07:34 م

توضيح حول دوام المدارس بسبب الظروف الجوية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان الوزارة فوضت مدراء المديريات في الميدان بتعطيل او تأخير دوام الطلبة يوم غد الاربعاء حسب تقييمهم وبالتنسيق مع الحكام الإداريين ، بسبب الظروف الجوية السائدة.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم غد الاربعاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول .

واكدت الادارة انه سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في معظم المناطق، مع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اجزاء من شمال ووسط المملكة .

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